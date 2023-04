Autor soutěže Šest ran do klobouku a jeho životní rány. Po 50letém manželství pochoval ženu, sám se pral s rakovinou

Pavel Lukeš Foto: ČTK / Zehl Igor

Narodil se v Nýřanech v dnešním okrese Plzeň-sever. Maminka ho porodila ve sklepě během náletu na Dobřany. Když Lukeš vzpomínal na dětství, mluvil především o babičce a o dědovi. Jeho rodiče totiž hodně pracovali – mimochodem, tatínek byl novinářem v plzeňské Pravdě. A tak se o malého Pavla starali hlavně prarodiče. S dědečkem jezdili na kole a babička vařila.

S kvízy začal už v 17 letech

S moderováním a organizováním zábavy začal Lukeš v 17 letech v Měšťanské besedě v Plzni. Pravidelné odpolední čaje plnil nejenom muzikou, ale i kvízovými soutěžemi, které vymýšlel.

Tyto první zkušenosti pak zúročil při práci v plzeňském studiu Čs. rozhlasu. A v roce 1979 se mu tím otevřela i cesta do Čs. televize, kam se přihlásil na konkurz jako redaktor.

Jeho soutěže diváci milovali

Televize se mu stala na několik let jeho domovskou scénou a on se jí za to odvděčil velkými diváckými hity. Tím nejslavnějším byla bezesporu zábavní soutěž Šest ran do klobouku (1981-1985), ve které se vystřídaly desítky známých osobností. Lukeš do ní vymyslel stovky záludných, ale i legračních otázek a tisíce diváků hltaly pokaždé přímý přenos, který končil tradičně podepisováním hvězd na buřinku, jež byla symbolem pořadu.

V roce 1984 přivedl na svět nový projekt nazvaný Dva z jednoho města, který uváděl Josef Dvořák (80). Do tohoto soutěžního pořadu se podařilo zapojit desítky tisíc diváků z mnoha koutů republiky. Přestože šlo o úspěšný počin, po třech letech přišel jeho konec. Lukeš se autorsky podílel i na vzniku dalších soutěží, mj. Den plný her, Všechno nebo nic nebo Manželský pětiboj. Všechny vykazovaly vysokou sledovanost, jenže v roce 1987 Čs. televize Lukeše ze svých služeb propustila.

Boj se zákeřnou nemocí

Po výpovědi vytvořil kočovnou skupinu a s pořadem Šest ran do klobouku objížděl celou republiku. Když pak u nás začaly fungovat komerční televize, měl šanci na okamžitý comeback. Jenže tehdy do jeho života zasáhla rakovina mízních uzlin.

Operace byla sice nevyhnutelná, ale zároveň velmi riskantní, protože měl tehdy trojnásobný bypass a nemusel by se z narkózy už probrat. Při zákroku ale lékaři zjistili, že tumor je neoperovatelný. Onkoložka tehdy Lukešovi řekla, ať nad sebou neláme hůl, že ho i přesto z nemoci dostane. A nefabulovala – legendární moderátor absolvoval náročnou léčbu, včetně chemoterapie, a rakovinu porazil.

Těžká životní rána

Další těžká rána potkala Pavla Lukeše na Nový rok 2015, kdy jeho milované ženě, se kterou žil bezmála 50 let, selhalo srdíčko. Tenkrát se novinářům svěřil, že právě tohle byla největší rána v jeho životě. Aby po smrti manželky nebyl sám, pořídila mu jeho dcera pejska, kterého pojmenoval Jack. Tehdy jí řekl, že až jednou nebude, bude Jack její. „Tak s ním chodí také ven na procházky, aby si na sebe zvykli,“ řekl Lukeš, který nás opustil v roce 2021. Příčinu jeho úmrtí rodina neuvedla. ■