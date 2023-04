Horké chvíle Patricie Pagáčové: Kvůli menšímu poprsí jí do podprsenky nacpali „řízky“. Bylo to potupné, říká

Patricie Pagáčová Michaela Feuereislová

„S manželem hrajeme takovou hru: když třeba zjistíme, že má dcerka bobek v gatích, tak kdo první řekne „nejdu“ a chytne se za nos, nemusí přebalovat. Je to o rychlosti. Musíš rychle, rozumíš,“ smála se herečka během show 7 pádů Honzy Dědka.

Zádrhely ve výchově zatím nejsou, protože se manželé na všem dohodli ještě předtím, než se Bibi narodila, a shodují se na tom i teď. „Já vařím, ale manžel vaří víc, protože vaří líp a víc ho to baví. To říká on, to neříkám já, že ho to víc baví. Já taky vařím, ale už jsme se domluvili, že on vaří líp. Jsem mu říkala, že vaří líp. Mě má tuze rád. Vzal si mě dobrovolně a věděl, jaká jsem, už když si mě bral. Na reklamace je už pozdě,“ zaglosovala o svém soukromí.

Herečku brzy uvidíme v novém primáckém seriálu Agrometal. A právě během natáčení zažila Patricie docela peprnou chvíli.

„Moje role Panenky měla být hodně prsatá. Pan režisér mě našel v době, kdy jsem kojila. Ale když se to točilo, už jsem nekojila, takže Panenka nakonec prsatá není. Nebo teda trošku jsme to vycpávali. No nevadí… Asi bylo blbý mě kvůli tomu přeobsadit. To by se možná dalo i zažalovat. Pan režisér to taktně nijak nekomentoval, ale nechal mě vycpat. Kostymérky pak přišly, že se vymyslelo, že dostanu řízky – tak se říká těm vycpávkám, takže to je kompletně potupný. Ale jinak to bude moc pěknej seriál,“ dodala se smíchem Patricie Pagáčová. ■