Olga Lounová se pochlubila pětiměsíční dcerkou. Malá Arianne je rozkošná

Olga Lounová se pochlubila pětiměsíční dcerkou. Foto: Jan Altner

Zpěvačka se zajímala nejen o zemědělskou techniku, ale i o chovná zvířata, a především koně to jednoznačně vyhráli. Odvážně vyskočila do sedla a zdolala několik překážek středně náročné stezky. "Celý život se snažím naučit jezdit na koni a pořád to ještě neumím. Mám i videoklip na koních a miluji je. Hrála jsem i koňské pólo, ale mám před nimi stále velký respekt,” prozradila odvážná Olga Lounová. Přiznala však, že velmi nerada usedá na hřbet koně, kterého vůbec nezná, ale na výstavě udělala výjimku.

V pavilonu mysliveckých expozic přiznala, že má největší respekt z divočáků. “Když má mláďata, a vy ho v přírodě či kdekoli jinde potkáte, tak rozhodně určitě ihned zdrhejte,” nabádala přítomné. Sama naštěstí kolizi s divočákem neměla, měla jen kolizi se srnkou, ale naštěstí bez vážných následků. "Na dálnici mi vběhla do cesty malá srnka, když jsem ji viděla, hned jsem to stáčela do svodidel, a to už jsem věděla, že ji jen líznu. Naštěstí jsme měli jen trošku rozbité auto,” svěřila.

O něco horší zážitek se zvěří měli její rodiče. "Jeli po dálnici a proti nim běžel jelen. Vypadalo to, jako kdyby prý běžel z kopce. Okamžitě situaci vyhodnotili jako velmi vážnou, ale v momentu, kdy stanul přímo před autem, vyskočil a přeskočil ho a jak ho přeskakoval, tak udělal kopyty rýhy na střeše. Bylo to neuvěřitelné, někdo nad nimi stál,” vzpomínala Olga. ■