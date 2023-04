Obávaná lovkyně Belladonna, jak ji neznáte: Dcera Zory Jandové před natáčením Na lovu neměla ani televizi

Viktorie Mertová Super.cz

„Občas se mi stane, že se na mě na ulici někdo obrátí a řekne Belladonno. Už jsem se naučila na to slyšet,“ svěřila se Super.cz Viktorie Mertová, která je prý v běžném životě nepoznatelná. Už nějakou dobu se pravidelně objevuje na obrazovce v pořadu Na lovu nebo ve víkendovém speciálu Superlov a stoupající popularitu si užívá. „Nezpívám, nehraji, netančím, tak jsem moc neměla možnost se na obrazovky dostat a teď byla první příležitost,“ svěřila se Viktorie. „Nijak zásadně jsem po tom neprahla, ale nevadí mi to,“ prozradila Belladonna.

Viktorie Mertová vystudovala Mezinárodní teritoriální studia, Americká studia a Politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní přednáší dějiny USA. Své vědomosti stále rozšiřuje, stejně jako její kolegové ze soutěže. „Pořád čtu věci na internetu, neustále se vzdělávám,“ svěřila se lovkyně s tím, že její studenti se na pořad možná ani nedívají. „Myslím, že se nedívají, nikdo z nich zatím nic neříkal a nenaznačoval. To je skupina lidí, co třeba nemají televizi. Já už ji mám, pořídila jsem si ji, tak už mám přehled,“ dodala se smíchem dcera Zory Jandové, která má v rodině velkou podporu.

„Ano, mám přesně tak asi tři fanoušky, to jsou rodiče a sestra, ale ti mi fandí, píší mi i lidi na Instagramu, takže se na to někdo dívá a někomu se to líbí, a to mám radost,“ dodala představitelka Belladonny. Co dalšího o natáčení pořadu Na lovu prozradila, si poslechněte v našem videu. ■