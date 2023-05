Český Belmondo chová 55 koní a už jezdí i jeho tři děti. Poslední závod Martina Krause v parkúru ale skončil neslavně

Martin Kraus je zkušený koňák Foto: Jan Altner

Zvířat se herec přezdívaný český Belmondo opravdu nebojí, ale respekt samozřejmě má. “Tím, že jsem vyrůstal na venkově, tak se zvířat úplně nebojím. Respekt musíte mít, protože když se splaší kůň, tak s vámi zamete,” říká zkušený koňák, který se s otcem a bratrem stará o pětapadesát koní.

Zapojují se prý už i jeho děti. “Vlastně už jezdí všechny tři a jezdí poměrně velice slušně. Nevím úplně, jestli je to baví, ale my se jich neptáme,” smál se trojnásobný otec. "Někdo koně rajtovat musí. Troufám si říct, že jezdí rády, ale tím, jak jsou u toho, tak to není pro ně úplná vzácnost, je to jejich denní chleba. U nás prostě musí rajtovat každý,” doplnil.

Sám se věnoval závodně i parkúru, se kterým už ale skončil. “Když jsem jel svůj poslední parkúr, tak mě na kolbišti vítali jako Tadeáše z pohádky Kouzla králů. Hezky jsem se uklonil, rozjel jsem se na první skok a pohoda, druhý skok, taky pohoda a třetí skok byl přes takový bazének s vodou, nad kterým byla kladina, no, a ten můj kůň cválal a najednou to zapíchnul a já jsem šel po hlavě do vody," zavzpomínal. ■