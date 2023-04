Roman Tomeš se dál potýká s problémy v intimních partiích: Neustupuje to a strýcovatím, stěžoval si

Roman Tomeš věří, že bude brzy opět zdravý. Super.cz

"Je to trošku choulostivý téma. Po operaci mi dole něco nateklo, nateklo to monstrózně. Vypadá to, že mám dole dva. Víme, co. Ale ani jeden z nich není plně funkční, takže je to vlastně nepoužitelný," řekl Roman nedávno s úsměvem pro Super.cz.

I s takovou zdravotní indispozicí musí dál hrát, což by divák na herci rozhodně nepoznal, ač se Roman potýká s lehkými bolestmi.

„Prášky na bolest neberu, ale nosím kýlní pás. Ty problémy, o kterých jsem mluvil, pořád mám, nějak to neustupuje. V týdnu jdu na punkci, takže věřím, že to bude lepší. Je pravda, že to během zpívání trošku pobolívá, ale to nic není, jsme přece chlapi,“ svěřil se nám během muzikálového představení Jesus Christ Superstar, kde má jednu z hlavních rolí.

Romana prý navíc ani tak netrápí nepříjemná bolest, ale spíš fakt, že se nemůže plně věnovat pohybu, který bere jako součást svého života, ale také ho udržuje ve formě.

„Už je to šest týdnů po operaci. Věřím, že to bude v pořádku a budu moct běhat a cvičit, protože jak jsem bez pohybu, tak už cítím, jak strýcovatím a mě to strašně štve. Už se těším, že budu běhat a něco se sebou udělám,“ dodal oblíbený herec a zpěvák. ■