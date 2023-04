Vašek Noid Bárta po dvaceti letech končí v muzikálech: Už by to šlo jen dolů, to bych nechtěl

Oblíbený zpěvák oznámil, že aktuálně hraje ve svém posledním muzikálu. Super.cz

Avšak s muzikálovou životní kapitolou se již Vašek pomalu, ale jistě loučí. Aktuálně hraje už ve svém posledním muzikálu Jesus Christ Superstar, který je jeho srdeční záležitostí.

„Je to první muzikál, který jsem viděl. Bylo mi čtrnáct a řekl jsem si, že je to ten směr, kterým chci jít. Je to tedy můj první muzikál, který jsem viděl a zároveň poslední, ve kterém hraji. Hezky se to potkalo. Ostatní muzikály jsem už dohrál a tento si nechal. V muzikálech jsem hrál dvacet let a myslím, že to stačí. Dosáhl jsem všeho, čeho jsem chtěl a Ježíš je můj vrchol. Měl jsem krásné role a už není kam dál jít. Už by to šlo jen dolů, a to bych nerad,“ svěřil se Vašek s tím, že je v Česku spousta dalších a mladších talentovaných lidí, kteří si zaslouží být viděni.

Noid se chce po uzavření muzikálové kapitoly naplno věnovat sólové kariéře a spoustě dalších projektů. Aktuálně má pod křídly i svou letitou kamarádku a kolegyni Báru Basikovou (60).

„Mám svou kapelu BekBek Clan, dělám muziku doma ve studiu, skládám pro ostatní interprety, točím a jsem režisér. Také jsem kutil, musím pro své holčičky budovat chalupu (smích). Té práce je hodně. Například s kamarádkou a kolegyní Bárou Basikovou pracujeme na klipu. Před deseti lety jsem jí dělal CD a řekli jsme si, že na výročí obnovíme skladbu Věštec. Bára byla první umělkyně, která si ode mě nechala natočit videoklip, dala mi šanci i důvěru a já bych se jí tímto chtěl i trošku odvděčit," dodal Vašek Noid Bárta. ■