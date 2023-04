Iva Pazderková znovu dře na soutěž. Předvedla odhalené břicho a prozradila, že turecký přítel stále nemůže do Česka

Iva Pazderková předvedla v sexy modelu odhalené bříško a promluvila o vztahu na dálku: Přítel stále nemůže do Česka Super.cz

Jsou to dva roky, co Iva Pazderková (43) zabodovala se svým vymakaným tělem v bikini fitness. Herečka se cvičení věnuje neustále a může se tak chlubit skvělou figurou, kterou se nebojí odhalit. Což také předvedla na červeném koberci.

Na přípravy na premiéru komedie Já, diktátor do Divadla Broadway měla sice jen hodinu, velmi jí to ale slušelo, a to bez pomoci profesionálů, za make-up artistku už se totiž Iva sama považuje. „Měla jsem na to asi hodinu, proto vidíte, jak se dělá z nouze cnost. Hodně tužidla a zbyde vám čas na make-up. Já jsem celoživotní samouk, já už jsem vlastně na úrovni profesionála, protože když se narodíte s tímhle ksichtem, tak se od malička učíte, jak se má co dělat,“ řekla Super.cz se smíchem Iva, která pomalu začíná s přípravou na další soutěž ve fitness.

„Ano, pořád cvičím, soutěž by měla být na podzim, pokud mi to zdravotní důvody dovolí,“ prozradila Iva Pazderková, která přišla podpořit svého kamaráda Lukáše Pavláska. „Je to můj nejlepší kamarád a moc mu to přeji,“ svěřila se herečka, která byla na telefonu se svým tureckým přítelem, ten však do společnosti Ivu ještě nějakou dobu nedoprovodí. „Přítel je stále v Turecku, píše, že mám poslat alespoň fotku. Kdyby se mu podařilo získat víza, tak by za mnou vyrazil, což se zatím nedaří,“ dodala Iva Pazderková. ■