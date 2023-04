Nákup kočárku Dominiky Myslivcové za 165 tisíc lidi pohoršil: Tuhle vlastnost nechápu, já jsem vždy přála všem, reaguje

Dominika Myslivcová kroutí hlavou nad nepřejícnou povahou některých lidí. Foto: se svolením D.Myslivcové

Nedávno se s nimi podělila o výběr kočárku, který chce mít každá maminka co možná nejkvalitnější, jeho výběr ale také často odráží i samotný vkus nastávající rodičky. Není se čemu divit, že jsou kočárky rok od roku designově propracovanější a každý rok platí i určitý trend, který nemění nic na samotné kvalitě.

I známá blondýnka se rozhodla pořídit vskutku stylový kočárek, a to od Diora, který jí padl do oka. „To baby bude mít stylové vozítko, závidím,“ neskrývala radost během nákupu, o kterém informovala i redakce Super.cz.

Jak už to tak někdy bývá, i v tomto případě se Dominika setkala s naprosto zbytečnou kritikou ze strany věčných a často nepřejícných rýpalů. Na některé komentáře narazila také sama Dominika, která tuhle nepřejícnou lidskou vlastnost jednoduše nechápe.

„Ve finále je vlastně úplně jedno, jestli je to kočár, kabelka, auto, byt, nebo dovolená. Prostě nemám na to já, nemůžeš to mít ani ty. Vlastnost, kterou prostě nikdy nepochopím, protože já vždy přála všem, doma mě to tak učili,“ uvedla blondýnka ve své reakci.

„Nenarodila jsem se se zlatou lžící v puse a tenkrát by mě nenapadlo, že někdy budu žít tak, jak si žiju teď. Ale když jsem měla období, kdy jsem pomalu neměla ani na zaplacení telefonu, tak jsem všem svým kamarádkám, které se měly mnohem lépe než já, přála a i všem ostatním lidem, které neznám. Myslím si, že by to tak mělo být, každý člověk je někdy nahoře, někdy dole. Já si momentálně nestěžuji, ale neberu to jako samozřejmost a všeho, co mám teď, si vážím, a i kdybych to tak třeba neměla, tak vím, že nikdy nebudu závistivá ani zákeřná,“ napsala Dominika se slovy, že hodnotu člověka neurčují žádné materiální věci, jak to zřejmě spousta lidí chce vnímat.

„Vlastně to není o tom, kolik, kdo má na účtu, v jakém autě jezdí nebo v čem chodí oblékaný. To největší ‚bohatství‘ totiž nosíme v sobě. A to, co nosíme v sobě se potom odráží v našem životě. Já v to věřím. A je velká škoda, že to lidi nevnímají a vybíjejí si svou nespokojenost na ostatních, třeba by se jim obrátil život o 180 stupňů, tak jako tenkrát mně," dodala. ■