Zoe Saldana opanovala premiéru Strážců galaxie: V šatech ukázala ňadra zepředu i z boku

Zoe Saldana Profimedia.cz

Byla nejvýraznější členkou delegace k filmu Strážci Galaxie: Volume 3. Zoe Saldana (44) do pařížského Disneylandu, kde proběhla francouzská premiéra, dorazila v šatech volného střihu, ve kterých odhalila prsa ve výstřihu zepředu, i z boku.

Šlo o kousek značky Giorgio Armani Privé, model tvořily k sobě sešité černé, zelené a růžové kosočtverce. Šaty představitelka Gamory doplnila černými punčochami a černými lodičkami, vlasy stáhla do drdůlku. Model se špagetovými ramínky herečku moc nezahřál, a tak při prezentaci filmu venku přijala sako od kolegy Chrise Pratta.

Saldana má drobý hrudník, v minulosti se ale nechala několikrát slyšet, že pomýšlí na zvětšení poprsí. „Člověk vždycky chce to, co nemá. Celý svůj život jsem posedlá prsy. Miluji je. Nemám ráda falešné věci, ale nevadilo by mi si jedny pořídit, než zemřu,“ uvedla pro Lucky Magazine.

Manželem slavné herečky je fotbalista Marco Perego, mají spolu tři syny Cya, Zena a Bowieho. „S Markem jsme se dohodli, že budeme respektovat jejich soukromí,“ uvedla herečka k tomu, že děti s sebou nebere na pracovní akce. ■