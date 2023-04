Jordan Haj otevřeně o hádkách i ústupcích s Emmou: Měli jsme na to 15 let, teď už není důvod, svěřil se

Emma Smetana a Jordan Haj tvoří pár už patnáct let. Super.cz

V tomto případě by mohli jít Emma s Jordanem, kteří společně tvoří muziku a obráží koncerty, příkladem. Žádná vztahová ponorka tady prý nehrozí.

„Měli jsme patnáct let na to, abychom se hádali. Máme spolu dvě děti, společný partnerský a plnohodnotný život. Máme spolu byt. Máme tolik jiných témat, o kterých se můžeme hádat, že na to umění není moc prostor. Když se budeme chtít pohádat, tak máme o čem, ale není na to čas, a hlavně ani není důvod. My už jsme si to všechno řekli, s čím souhlasíme a nesouhlasíme. Ve všem, v čem jsme mohli za patnáct let ustoupit, tak jsme ustoupili. Co jsme chtěli změnit, jsme změnili. Teď jsme spolu šťastní, krásní a úžasní. Je to skvělé a makáme na koncertu ve Foru Karlín,“ svěřil se Jordan Haj pro Super.cz s úsměvem.

Pár má za sebou už větší část svého turné, po kterém začnou pracovat na dalším velkém snu, který se uskuteční koncem roku.

„Turné pomalu končí a začneme se plně věnovat naší hlavní aktivitě, a to je dodělat album. Vše směřuje k tomu, že se pak oslaví a odprezentuje 4. listopadu ve Foru Karlín. Jsme ambiciózní blázni a chceme pořádnou show,“ dodal známý hudebník. ■