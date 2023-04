Dcera Lionela Richieho Sofia se vdala: Podívejte se na krásnou nevěstu a fotky z luxusní svatby plné hvězd

Lionel Richie provdal dceru Sofii Profimedia.cz

Richie a Grainge se zasnoubili loni v dubnu po víc než roční známosti. Nevěsta oblékla bílé, siluetu kopírující krajkové šaty s vlečkou, které pro ni připravil módní dům Chanel. Celkem o svatebním víkendu oblékla tři modely této značky.

„Jsem nadšená, protože si budu brát Elliota. Vím, že to zní lacině, ale je to muž mých snů,“ řekla Sofia magazínu Vogue před svatbou. K výběru šatů pak uvedla: „Upřímně si myslím, že je (Elliot) bude milovat. Je to můj největší fanoušek, co se týče všeho, co nosím. Pokud nebude plakat, budu fakt smutná.“ ■