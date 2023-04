Strach o život, krvácení i chlípné řeči lékaře: Modelka Dotková o plastické operaci, která se proměnila v horor

Nikol ležela na sále deset hodin bez narkózy. Lékař si stihl odejít i na kávu. Foto: se souhlasem Nikol Dotkové

Modelka Nikol Dotková podstoupila před několika dny operaci, a to kvůli prasklému implantátu, který v sobě nosila několik let, což se později projevilo i na jejím zdravotním stavu.

„Silikon mohl být prasklý už třeba 5 let, nic jsem na sobě nepoznala. Přišlo se na to během preventivní kontroly prsů na sonu, kam jsem přišla, abych věděla, zda je vše v pořádku. Řešit jsem to tehdy nemohla, protože jsem chvíli na to zjistila, že jsem ve druhém měsíci těhotenství,“ svěřila se pro Super.cz maminka dnes již dvouletého syna s tím, že si nechala odebrat oba implantáty a nové zatím neplánuje.

Když ji lékař po operaci ukázal prasklý implantát, tak se doslova zděsila. Nejenže se zjistilo, že byl implantát staršího původu, ale také se velikost velmi lišila od jejího požadavku.

Později se svým fanouškům rozhodla svěřit i o samotné augmentaci, kterou před několika lety podstoupila. Byla pro ni doslova hororovým zážitkem.

„Byla jsem deset hodin na sále bez narkózy. Měla jsem rozpíchané obě ruce, abych necítila bolest, tedy jsem byla zřejmě i pod léky. Pan doktor si zašel občas během operace na kávu a řekl mi: Zlatíčko, za chvíli se vrátím, neboj, za chvíli to bude hotové,“ prozradila Nikol s tím, že poškozených žen je víc.

„Ležela jsem tam celá rozklepaná a byla mi zima. Mám na to hodně špatné vzpomínky. Co vím, tak slečna přede mnou skončila v nemocnici, já z toho vyvázla takhle. Ve čtyři ráno jsem krvácela, tak mi to obvázali. Druhý den se mi ozval úřad, zda vím, že má doktor zákaz operací. Byla jsem v šoku, hned jsem zavolala mamce, která si mě odvezla,“ prozradila modelka, která celou situaci možná i ze strachu dál neřešila.

„Psalo mi hodně slečen, které skončily podobně, i hodně špatně. S doktorem se soudily, ale nikam to nevedlo. Já jsem to v té době neřešila, byla jsem ráda, že po těch deseti hodinách žiju. Řešit to dál nebudu. Věřím, že příslušné orgány tuhle situaci řešily, a takového doktora zavřou nebo vyhostí. Jsem ráda, že jsem šťastná a už i zdravá. Jediné, co vím, je, že jsem se rozhodla správně,“ dodala Nikol, která chce svým příběhem upozornit další ženy, aby nejen pravidelně kontrolovaly stav svých implantátů, ale také se velmi obezřetně rozhodly, v jaké klinice stejný či podobný zákrok podstoupí. ■