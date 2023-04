Modelce Nikol Dotkové praskl nekvalitní prsní implantát: Zděsilo mě, co jsem v sobě 5 let nosila

Nikol se svěřila, že se poškozený implantát projevil i na jejím zdravotním stavu. Foto: se souhlasem Nikol Dotkové / Super.cz

„Silikon mohl být prasklý už třeba 5 let, nic jsem na sobě nepoznala. Přišlo se na to během preventivní kontroly prsů na sonu. Řešit jsem to tehdy nemohla, protože jsem chvíli na to zjistila, že jsem ve druhém měsíci těhotenství,“ svěřila se Nikol Super.cz s tím, že se po porodu starala o syna a chtěla počkat, až bude malý trošku samostatnější, aby mohla podstoupit operaci, po které se vyžaduje několikatýdenní rekonvalescence.

„Bylo to složité i s časem, aby si moje maminka zařídila volno na hlídání. S mým zdravotním stavem se ale také nic nedělo a já od toho upustila. Jenže v roce 2022 se to opět projevilo. Byla jsem doslova na odpis. Potýkala jsem se s horečkami, malátností, slabou imunitou a necítila jsem se vůbec dobře, ale krevní výsledky jsem měla v pořádku,“ vysvětlila brunetka, které i doktoři říkali, že to může být následek koronaviru. Po nějaké době si naplánovala operaci, během které si nechala oba implantáty vyjmout.

„Na předoperačním sonu mi zjistili, že mám zvětšené uzliny pravého prsu, ale také v podpaží. Oba implantáty jsem si nakonec nechala vyjmout,“ uvedla s tím, že lékař jí prsa lehce vyplnil jejím tukem. „Když se koukám na fotky prasklého implantátu, tak jsem zděšená, co jsem v sobě tak dlouho nosila,“ svěřila se Nikol se slovy, že pro ni byla předchozí operace doslova hororovým zážitkem. Mimo to v sobě měla i jinou velikost, než jakou chtěla, implantáty prý navíc byly špatné, co se týče kvality.

Nikol je na výchovu svého dvouletého syna téměř sama, i proto je pro ni aktuální rekonvalescence náročná. Po ruce má naštěstí maminku nebo sestru, které ji se synem vždy pomohou.

„Rekonvalescence bude trvat tak měsíc. Hodně mi pomáhá mamka a ségra, jsem ráda, že mám u sebe tuhle pomoc. Čtrnáct dní nemůžu Marcuska vůbec zvedat, pak už to bude snad jednodušší a budu se zase pomalu dávat do pořádku, i co se týče práce, kde snad na velké modřiny pomůže Photoshop,“ dodala Nikol s pozitivním myšlením. ■