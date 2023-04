Spekulacím o těhotenství Anety Vignerové odzvonilo: Modelka ukázala křivky v odvážně vykrojeném body

Aneta Vignerová ukázala štíhlou postavu. Michaela Feuereislová

„Asi dvanáct hodin před tím, než jsme měli odletět na romantický pobyt do Athén, mi před dvojákem v divadle napsal, že se necítí na odlet, že neví, co bude, a že potřebuje být na pár dní sám, protože je toho na něj hodně,“ svěřila se zdrcená Denisa Nesvačilová pro Sedmičku.

Nad celou svatbou stále visí otazníky, dokonce se spekulovalo o tom, že by měla být Aneta těhotná. Avšak tyhle konspirační teorie modelka mnohým vymazala z hlavy snímkem, který sdílela na sociálních sítích.

Krásná brunetka se zvěčnila v upnutém černém body, které odhaluje její štíhlou postavu, ale také nekonečně dlouhé nohy. Nertvalo dlouho, co se u příspěvku objevilo spousty lichotivých komentářů.

Ač je to již čtrnáct let, co Aneta vyhrála soutěž krásy Miss České republiky, tak je znát, že by mohla korunku dál hrdě nosit na hlavě. Není se čemu divit, že stále patří mezi velmi vyhledávané české modelky. Nedávno zazářila také na pražském fashion weeku, kde ji byl podpořit i manžel, se kterým zřejmě hodili vše špatné za hlavu a dál budují svůj vztah jako plnohodnotná rodina. ■