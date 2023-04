Dojetí Tomáše ze Survivoru: Se sestrou rok nemluvil, teď se mu ozvala. Jako rodina jsme moc nefungovali, přiznal

Tomas mluvi videohovorem se svoji sestrou a jeji rodinou TV Nova

Jednoho z horkých favoritů na vítěze reality show Survivor Tomáše Weimanna na opuštěném ostrově překvapil telefonát od sestry a jejího manžela. S rodinou prý totiž nemá nejlepší vztahy. O to více byl telefonát emotivní a Tomáš neudržel slzy.

"Myslel jsem si, že mi bude volat brácha nebo mamka, ale vezmu telefon a tam sestra. To mě zaskočilo. Se sestrou jsme se něco přes rok nebavili," prozradil Tomáš.

"My jsme jako rodina spolu nikdy moc nefungovali. Najednou cítím, že díky Survivoru se mi poprvé v životě dává rodina dohromady. A paradoxně ve chvíli, kdy jsem stovky kilometrů vzdálený, nás to sbližuje dohromady. Jsem za to neskutečně vděčný," vysvětlil Tomáš důvod svého dojetí.

Sestře řekl, že je moc rád, že mu volá a že ho to velmi potěšilo. "Vím, že jsme se spolu nebavili, zpětně mě to mrzí," soukal ze sebe slova Tomáš. Rodina mu poté popřála hodně zdaru do hry. ■