Nemít prachy někdy už fakt vadí: Herečce Kristýně Leichtové docházejí finance

Kristýna Leichtová se svěřila, že prochází krizí. Michaela Feuereislová

„Ach jo. Já chci bejt šťastná! A svobodná ve svém rozhodnutí a práci. A nedaří se mi to. Sakra už rok se mi to nedaří! Vím, že dělám správnou věc! Ve správnou chvíli a pro lidi, kteří to chtějí a potřebují, ale padám hlouběji, než jsem si dokázala představit! Ztrácím sílu nejen po pracovní stránce, ale i po rodinné a lidské. Už je to úmorný a je toho moc. Vzlyk,“ napsala v příspěvku, u kterého se rázem objevila nejen slovní podpora, ale také spousty otazníků, co vlastně oblíbenou herečku trápí.

I proto, aby na internetu nevznikly konspirační teorie, tak Kristýna rozhodla celou situaci dovysvětlit.

„Tak hele, Koutku světa rapidně dochází finance. A vzhledem k tomu, že to jsou především moje finance, tak mně dochází finance. Jasně, ‚nemít prachy, nevadí‘. Ale někdy už to fakt vadí,“ uvedla Kristýna s tím, že se snaží najít z této zapeklité situace cestu ven.

„Fakt to vyčerpává a fakt v tom není ani za nehet svobody. Nicméně tomu našemu Světu moc věřím, myslím si, že má smysl a nechci ho pustit. Ale jsem z toho unavená a chci mít víc volna na rodinu a na sebe. Tak o tom ten předešlý post byl,“ dodala herečka, která věří, že bude brzy opět lépe. ■