Brenda z Beverly Hills 90210 podala po 11 letech manželství a během léčby rakoviny žádost o rozvod. Nemohla jinak

Shannen Doherty a Kurt Iswarienko se rozvádějí. Profimedia.cz

Herečka Shannen Doherty (52) a její manžel, fotograf Kurt Iswarienko, se rozešli. Americký web TMZ informoval, že seriálová Brenda podala po jedenácti letech manželství žádost o rozvod. „Rozvod je to poslední, co by Shannen chtěla. Bohužel cítí, že nemá jinou možnost,“ uvedla hereččina mluvčí Leslie Sloane.