13 měsíců po seznámení v MasterChefovi žádost o ruku: Bývalý Muž roku Vojta a krásná Betty šokovali zásnubní fotkou

Vojta Urban a Betty Minaříková se zasnoubili. Foto: se souhlasem V. Urbana

Byla to láska na první pohled, téměř okamžitě po seznámení v kuchařské show MasterChef spolu bývalý Muž roku Vojtěch Urban a krásná Betty Minaříková začali žít, později také podnikat. Teď se Super.cz pochlubili zásnubami, které oznámili i na sociálních sítích dost šokující fotografií.

"Je fakt, že mi pár lidí psalo, že jak ji držím za to břicho, a ještě je tam ten nůž, tak je to dost matoucí," smál se Vojta.

"Pár týdnů zpátky mi došlo, že s Betty je to ono, tedy vlastně už od začátku jsem věděl, že je to budoucí matka mých dětí. Jsme spolu sice jen třináct měsíců, ale těch zatěžkávacích zkoušek už jsme zažili tolik, že jsem zjistil, že Betty je nejlepší životní parťák, který mě mohl potkat," vyznal se.

"Řekl jsem si, že je čas to někam posunout i s ohledem na to, že plánujeme rodinu, chceme víc dětí a být v rámci možností mladí rodiče. A taky si užít svatbu s našimi blízkými, která by byla pořádný mejdan. Takže míček byl na mojí straně," popsal nám svoji motivaci Vojta.

Zásnuby proběhly na lodičce pod Vyšehradem, ke kterému mají oba blízko. Betty tam prožila dětství, Vojta tam strávil několik let po příchodu do Prahy a nějaký čas tady i společně žili.

"Je to pro nás magické místo. Ušil jsem na ni takovou kulišárnu v rámci oslavy mého svátku, který jsem si přál, aby mi uspořádala. Žádostí o ruku jsem ji zaskočil, ale pevně doufám, že příjemně," uzavřel Vojta. ■