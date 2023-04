Legendární majitelka nejznámějšího nosu v šoubyznysu Barbra Streisand slaví! 81 byste jí určitě nehádali

Barbra Streisand na snímku z roku 1995 Profimedia.cz

Tato talentovaná herečka a majitelka sametového hlasu se ovšem lidem zapsala do pamětí především svým nejcharakterističtějším rysem, kterým je její výrazný nos. Kdo by si ji nepamatoval z muzikálů Funny girl s Omarem Sharifem, Hello Dolly!, filmu Zrodila se hvězda či později z komedií Jeho fotr, to je lotr a Fotři jsou lotři v roli Gregovi ztřeštěné maminky Roz Jebalové?

Za jeden z mála neúspěchů v jejím životě se dá považovat snad pouze nevydařené první manželství s americkým hercem Elliotem Gouldem, z něhož však vzešlo její jediné dítě – syn Jason Gould (56), který se vydal ve šlépějích svých rodičů a věnuje se herectví a zpěvu. Společně s maminkou se objevil například v Pánu přílivu z roku 1991, kde si dokonce zahrál jejího syna. Od roku 1998 je Streisand provdaná za jiného slavného herce, a to Jamese Brolina, jehož synem je rovněž známý herec Josh Brolin (55).

Zpěvačka se dokonce v roce 2010 dočkala písně o sobě samé, a to od americko-kanadského dua Dj's Duck Sauce. Jejich skladba Barbra Streisand se stala obrovským hitem a jistě ho dobře znáte i vy... ■