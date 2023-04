Královská rodina zveřejnila snímek, který Kate pořídila nedlouho před smrtí Alžběty II. Bylo by jí 97 let

Královna Alžběta II. by 21. dubna 2023 oslavila 97. narozeniny. Profimedia.cz

Královně Alžbětě II. (✝96) by 21. dubna bylo 97 let. Rodina při té příležitosti zveřejnila snímek, který vznikl loni v létě, tedy nedlouho před skonem britské panovnice, která zemřela 8. září 2022.

Na fotce je královna obklopená dětmi, několika vnoučaty a pravnoučaty. Nechybí děti prince Williama, princové George a Louis a princezna Charlotte, či děti prince Edwarda, lady Louise a hrabě James.

Autorkou fotky, která byla pořízena na zámku Balmoral, je princezna Kate.

„Dnes by se Její Veličenstvo královna Alžběta II. dožila 97 let,“ stojí v popisku na instagramovém účtu prince a princezny z Walesu.

„Nikdy na ni nezapomeneme. Byla to mimořádná žena a úžasný vzor. Je to obrovská ztráta pro nás všechny,“ uvedla jedna z příznivkyň. „Je to nádherná vzpomínka pro děti,“ dodává další. V podobném duchu se nesou i další komentáře, kterých je u snímku aktuálně už přes tři tisíce.

Kate je vášnivou amatérskou fotografkou, která s chutí zachycuje především své děti. Její snímky Kensingtonský palác často využívá při příležitostech narozenin dětí nebo vánočních přání. ■