Linda Rybová jak ji neznáte: Herečka vypadala jako stará Avril Lavigne

Linda Rybová a Jitka Sedláčková v seriálu Revír Televize Seznam

Roli motorkářky Terezy v seriálu Revír na Televizi Seznam si herečka Linda Rybová (47) užívá. Baví ji vtipné situace, do nichž se její postava dostává, například žhavá milostná scéna v knihovně , spolupráce s manželem Davidem Prachařem i kostýmy, do kterých mohla mluvit.

Protože je Tereza duší rebelka, kostýmy, které Rybová v Revíru nosí, tomu odpovídají. „Tereza je podle mě taková stará Avril Lavigne,“ smála se herečka ve vestě, kšiltovce, roztrhaných džínách a s černě nalakovanými nehty.

„S holkami v maskérně jsme přemýšlely, co s ní, tak jsme ji nakonec oblékly do černého, takového old school oblečení. Podobné jsem nosila i já, když mi bylo šestnáct. Takže tohle máme společné. Ale jinak je Tereza o dost ostřejší týpek, než jsem já,“ uvedla herečka.

Do vzhledu své postavy tedy mohla zasáhnout. „Přesně tak, ale jen částečně. Byla to taková symbióza. Když pak vyplynulo, že Tereza je motorkářka, tak jsem si říkala, že je to vlastně dobrý, protože já chodím s nohama do O a většinou se to snažím maskovat. A tady jsem nemusela. Takže chodím takovým motorkářským krokem,“ doplnila se smíchem. Revír Televize Seznam vysílá v sobotu ve 20:15. ■