Sukně ani nalakované nehty nejsou pro Jordana Haje tabu: V módě jsme s Emmou nejzaprdlejší lidi, kritika mě netíží, říká

Jordan se svěřil, že mu určitý pohled na módu změnila partnerka Emma Smetana i její otec. Super.cz

„Zdá se mi, že pro tuhle generaci přestávají platit genderová pravidla, ta svoboda. Je skvělé, že se to děje. Na mně člověk neuvidí úplné výstřelky, spíš klasické věci. Proto mě rozesmívá, když se o mně a Emmě mluví jako o extravagantních lidech. V jistém slova smyslu, kterým vnímám módu, jsme nejzaprdlejší dva lidi. Nosíme brandy a modely brandů, které existovaly už sedmdesát let ve stejné podobě. A najednou je to retro a je to extravagantní? Přitom je to pořád stejné oblečení,“ svěřil se Jordan pro Super.cz s tím, že setkání nejen s Emmou, ale také s jejím otcem velmi ovlivnilo jeho pohled na skutečný módní průmysl.

„Z velké části jsem ovlivněný setkáním s Emmou. Neměl jsem zas tak vyhraněný názor na módu a oblékání, dokud jsem nepotkal ji, a hlavně jejího tátu. Což byl takový ten majitel rockového klubu z Paříže, který mě ani ne vědomě naučil o celé existenci důležitých brandů a zásadních kousků, které jsem si osvojil a udělal z toho svůj svět. Je to se vším propojené. Klíč k módě pro mě byl mít identitu umělců, na jejichž ramenou chci tvořit hudbu a pokračovat ve šlépějích tohoto módního světa,“ prozradil známý hudebník, který se nedávno vrhl i do navrhování vlastních kousků. Například částečně vymýšlel denimové outfity, ve kterých pár nedávno navštívil pražský fashion week.

A jak se Jordan staví k případné kritice, která se čas od času někde objeví?

„Kritika mě netíží a ani o ní nevím, ke čtení o sobě se nedostanu. Něco málo se spíš čas od času dozvím od rodinných příslušníků, a na to maximálně kývnu hlavou,“ dodal Jordan Haj s úsměvem. ■