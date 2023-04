Žena byla terčem šikany kvůli svému vzhledu. Chová se a žije jako mořská panna. Má i svůj vlastní ocas

Cassia Sia Shells žije jako mořská panna. Profimedia.cz

Hudebnice a influencerka Cassia Sia Shells má poněkud neobvyklý způsob života a zároveň koníček. Stylizuje se totiž do role mořské panny. Se svými třpytivě modrými vlasy, duhovými šupinami a neustálou touhou po oceánu to zkrátka není jen tak obyčejná dívka od vedle.

Dvaatřicetiletá žena tráví své volné chvilky nácvikem podvodních dýchacích technik, zdokonalováním salta ocasem a zpíváním okouzlujících melodií, které lákají námořníky do hlubin oceánu.

Pro Siu není být mořskou pannou jen koníčkem nebo fází – je to způsob života. Cítí hluboké spojení s těmito magickými bytostmi a je přesvědčena, že ona sama taková je. Rodačka z Kanady je do mořských panen blázen odmalička. Jakmile spatřila svou první hračku mořské panny, věděla, že je předurčena k „životu pod mořem“.

Podle ní je na mořských pannách něco nepopsatelně podmanivého. „Jsou to rebelové, protože mají vlastní prostor a odmítají si připustit, že by jim ho někdo vzal,“ míní Sia, která věří, že mořské panny skutečně existují. Ba co víc! Ona sama je přesvědčena, že je mořskou pannou! Má ocasy ze silikonu a plave s nimi, kdy se jí zachce.

A i svůj dům má vyzdoben v duchu života mořské panny. Nábytek je laděn do modré a třpytivé barvy a nechybí ani šupiny.

Kromě svého neobvyklého koníčku, kterým si vydělává i na sociálních sítích, kde sdílí svůj obsah ze života mořské panny, se věnuje také zpěvu. V minulosti si ale prošla také šikanou. „Za to, že jsem se oblékala a dělala věci trochu jinak než ostatní, jsem byla šikanována. Sama tak vím, jaké to je být odsuzována a vylučována jen kvůli své volbě životního stylu,“ říká Sia s tím, že chce být inspirací pro ostatní. ■