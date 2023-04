Kriminálka s mladým Kanyzou měla hvězdné obsazení: Talent, který předčasně zemřel, i novácká zprávařka z 90. let

Václav Voska a Jan Kanyza ve filmu Noc klavíristy Foto: Prima Max

Elegán se sametovým hlasem a prvorepublikovým šarmem – asi těmito slovy by se dal herec Václav Voska (✝63) charakterizovat nejlépe. Do srdcí divaček se nezapomenutelně zapsal i svým soustředěným a trochu melancholickým pohledem a podmanivým barytonem. Oblíbený herec zářil především na prknech Městských divadel pražských, kde během třiceti let vytvořil na osmdesátku rolí. Je ale s podivem, že film a televize mu nenabídly takový prostor, jaký by si při svém talentu zasloužil.