Karolína Mališová o boji s autoimunitní nemocí: Nepřála bych ji ani tomu největšímu nepříteli, svěřila se

„To období bylo doslova příšerné. Nebylo to vůbec jednoduché, i co se týče psychiky. I když jsou to jenom vlasy a člověk netrpí nějakým bolestivým či vážnějším nevyléčitelným onemocněním. V pojišťovně vám jen řeknou, že je to vada na kráse,“ svěřila se Karolína pro Super.cz, která má své vlasy opět zpátky.

„Nosím je jako korunu krásy, protože jsem na ně pyšná. Děkuji za ně každý den. Každá slečna, která tím trpí, si teď prochází docela velkou životní zkouškou. Tohle onemocnění bych nepřála ani tomu největšímu nepříteli, protože je to fakt blbý,“ řekla nám česká Miss Earth 2015 s tím, že jí nemoc otevřela oči. V pravidelném kontaktu je také s lidmi, kteří trpí stejným či podobným onemocněním.

„Přijde mi, že nemoc zkouší, co zvládneme. Myslím si, že mě moje tělo chtělo zastavit a ukázat nějaký směr. Povedlo se mu to a jsem za to vlastně vděčná, protože mě dostalo do fáze, že jsem opravdu šťastná a přestala jsem řešit věci, které byly úplně zbytečné. Snažila jsem se být ve všem skvělá, usměvavá a takhle to dopadlo. Ale jak říkám, jeden den může být vše v pohodě a druhý den bude zase vše jinak,“ dodala úspěšná modelka a influencerka, které v léčbě pomohly i kortikoidy, kterým se chtěla původně vyhnout. ■