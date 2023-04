Kristýna Leichtová otevřeně promluvila o krizi, kterou prožívá: Padám hlouběji, než jsem si dokázala představit

Kristýna Leichtová Michaela Feuereislová

Jít s pravdou ven není mnohdy lehké, a to ani před svými nejbližšími. Promluvit o tom, že jsme nešťastní, je o to těžší veřejně. Kristýna Leichtová (37) neprožívá zrovna šťastné období. Jako dvojnásobná maminka si toho zřejmě nabrala víc, než nyní zvládá.

O své krizi, kterou si prochází, se rozepsala. „Ach jo. Já chci bejt šťastná! A svobodná ve svém rozhodnutí a práci. A nedaří se mi to. Sakra už rok se mi to nedaří!!!“ prozradila herečka, která své starosti, kterými si prochází, ventilovala veřejně. „Vím, že dělám správnou věc! Ve správnou chvíli a pro lidi, kteří to chtějí a potřebují, ale padám hlouběji, než jsem si dokázala představit! Ztrácím sílu nejen po pracovní stránce, ale i po rodinné a lidské. Už je to úmorný a je toho moc. Vzlyk,“ dodala maminka Dorotky a Rozárky.

Skloubit práci, pendlování mezi Prahou a Ostravou, kde její partner působí, a péči o dvě holčičky je náročné. Fanoušci herečku, která šla s pravdou ven a promluvila o svých trápeních, podpořili. „Smekám před Tvojí odvahou napsat pravdu! Objímám,“ stálo v jedné ze zpráv. „Milaaaa, jsi úžasně odvážná, že to sdílíš. No, jsem na tom…dost podobně…uf! Jak říká můj muž, ‚všechno má svůj správný čas’. To zvládnem!“ napsala jí kolegyně, herečka Kateřina Bohatová. ■