Milan Peroutka po jevišti běhá nahý v průhledném igelitu: Při představení na to vůbec nemyslím, říká

Milan Peroutka Super.cz

„Jsem rád, že to máme za sebou, tohle představení bych pro sebe definoval jako jednu velkou zkušenost,“ svěřil se Super.cz Milan Peroutka po premiéře v Divadle Broadway. V představení především zpívá, a také předvede své tělo, kdy si intimní partie zakryje jen atrapou kytary.

„Myslel jsem na vás, když jsem viděl ty fotografy, tak snad tam vyberou něco hezkého,“ svěřil se Peroutka. „Když mi řekli, že tam budu nahatý, tak jsem si řekl, že to teda ne, ale když to hrajeme, tak mi to je nakonec jedno a vůbec na to nemyslím,“ prozradil zpěvák a herec, který během zkoušení nové divadelní hry podstoupil i operace kolene.

Po zákroku se ale rychle vrátil do práce. „Koleno je dobré a zase hraji, dostal jsem se z toho rychle. Byl jsem s koleny potřetí a doufám, že naposledy. Jedna slečna mi napsala, že jde už po třinácté, tak to mě trochu vyděsilo,“ dodal zpěvák. ■