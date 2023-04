Adam Mišík radikálně změnil barvu vlasů a fanynky ho hromadně kritizují: Herec prozradil, co za proměnou stojí

Adam Mišík má tmavší vlasy, které mu dle fanynek nesedí. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Je to už pár týdnů, co Adam Mišík (25) změnil barvu vlasů. Svou typickou zrzavou barvu ztmavil na hnědou, která mu dle fanoušků až příliš změnila image. A hromadně mu radí, aby se vrátil ke své původní barvě, aniž by tušili, proč tuhle proměnu vůbec podstoupil.