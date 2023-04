Jejich přátelství v Survivoru pomalu končí: Nikdo ji neměl rád, říká Kůrka o Krézlové

Pepa Kůrka promluvil o Karolíně Krézlové TV Nova

Krézlová to brala jako vražení kudly do zad, protože měla pocit, že Kůrku zachránila před duelem, a navíc si cenila jejich blízkého přátelství. Kůrka to ale vidí jinak.

"Říkala, že mi zachránila zadek, že to se mnou táhne od začátku. Ale vlastně ona je tady furt jen díky mně, už od druhého vyřazování," zhodnotil situaci Kůrka.

"Za mě si sama podřezává větev a já ji nebudu chránit donekonečna. Byl jsme s ní v našem kmeni, když ji tam nikdo neměl rád. Já jsem se jí furt zastával. Až když přišel Kulhy, tak jsme to otočili na naši stranu," dodal Kůrka s tím, že pro Karolínu to dál nevypadá vůbec růžově. ■