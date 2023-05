Na domácí radovánky musela zapomenout: Míša Tomešová se doma starala o nemocné děti i manžela po operaci

Míša Tomešová se doma starala o nemocné děti i manžela po operaci. Super.cz

"Pár týdnů jsem doma byla za ošetřovatelku, nejenže měl manžel po operaci, ale kluci měli neštovice. Ale v rámci toho množství práce, které jsem do té doby měla, to pro mě bylo takové zastavení a vlastně jsem si tu roli ošetřovatelky dost užívala," svěřila Míša, která toho zvládá neuvěřitelné množství.

"Já si mysím, že je důležité mít hlavně nadhled. Ale s mým ADHD je to občas velmi chaotické. Momentálně hraju jednadvacet nebo dvaadvacet představení do měsíce a potom se o to víc těším domů. Ale mám všechno rozdělané a nic nedodělám do konce. Snad to dokončím po premiéře muzikálu Srdcový král, který teď zkoušíme v divadle Kalich. Tam mám zase zajímavou roli, moje postava si bude hrát na chlapa, tak to musím doma nějak odkoukat. Ale nebojte, nohy si holit nepřestanu," smála se Míša. ■