Dabérka Lízy Simpsonové ve svatebních šatech s vycpaným bříškem: Sama se stihla vdát před těhotenstvím

Ivana si svého přítele, bubeníka Jiřího Veselého, brala v létě 2017 v Krkonoších. První dítě, dcera Amélie, se jim narodilo v červnu 2020. Uvažuje zpěvačka o tom, že by rodinu rozšířili? "Chtěli bychom, ale teď jsme šťastní takhle. Amélii budou tři a je z ní výborný parťák. S manželem máme teď oba hezkou práci. Já až do příštího března. Takže projekt druhého dítěte stále suneme před sebou. Ale jednou to tam dosuneme," smála se Korolová.

Tu čekají dva divadelní projekty a přes léto také koncerty s její kapelou. "Ale těším se, že to léto nebude zase tak narvané a podíváme se na dovolenou k moři a taky na hory," plánuje. Pokud jde o televizi, můžeme ji aktuálně ještě vidět v seriálech Dobré zprávy a Poslední oběť na Primě. "A pořád točím pro Déčko Planetu Yó. To je teď všechno. Jsem spokojená, že to toho není tolik," uzavřela. ■