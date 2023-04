Za nohy, které odhalila v průsvitném modelu, by ženy vraždily. Ex Jakuba Prachaře stále tají novou lásku

Denisa Dvořáková se odhalila v odvážném modelu. Super.cz

V prostorách, kde přehlídka probíhala, jí navíc v odhaleném modelu byla zima na nohy. "Mě ale hřeje láska," přiznala. Do společnosti ovšem ještě modelka, která prožila vztah i s Jakubem Prachařem (39), partnera, s nímž randí už rok, nikdy nevzala. "Když se na to bude cítit a bude mít chuť, tak ho ráda vezmu. Ale na druhou stranu mám na takových akcích plno známých a ani jim se nestačím věnovat. Nechci v tu chvíli postavit partnera někam do kouta," vysvětlovala.

V našem rozhovoru jsme se ještě vrátili k tématu mobilních telefonů, bez nichž je většina z nás jako bez ruky. "Myslím, že jsme na nich závislí až moc. Aspoň když jezdím na chalupu, snažím se na telefonu moc nebýt. Pomáhá mi to, že tam nemám moc silný signál. Jenom občas zkontroluji, jestli mi nevolal někdo z přátel nebo z rodiny, kdyby se náhodou něco stalo. Dokážu ale dát telefon na stranu," upřesnila.

A co nyní dlouhonohou krásku čeká? "Mám pár opcí na nějaké focení v Rakousku i tady v Čechách, potom se věnuju i sama fotografování, fotím holky na Instagram a pomáhám jim se sociálními sítěmi," vypočítala. ■