Manželce Pierce Brosnana přátelé nabídli operaci na redukci váhy: Bond jim zavřel ústa

Pierce Brosnan a Keely Shaye Smith Profimedia.cz

Jsou spolu přes třicet let a stále je pro něj tou nejkrásnější ženou. Řeč je o herci Pierci Brosnanovi (69) a jeho manželce Keely Shaye Smith. Ta se pravidelně setkává s trolly, kteří kritizují její postavu. Její muž se za ni pere jako lev.

Dokonce i přátelé páru prý Keely nabízeli operaci na redukci váhy, někdejší James Bond o tom nechce ani slyšet. „Velice miluji každou křivku jejího těla. V mých očích je to ta nejkrásnější žena....a jsem na ni velmi pyšný. A snažím se, abych byl hoden její lásky,“ vyznal se z citů Brosnan.

Lásku manželce vyznává také při výročích svatby na sociální síti. „Má drahá Keely, děkuji ti, že jsi mi do života vnesla lásku a krásu, díky za to, že jsi z posledních šestadvaceti let udělala mou největší životní radost... Šťastné výročí, moje hnědoočko,“ napsal při jedné takové příležitosti.

Shaye Smith je Brosnanovou druhou manželkou. Jeho první žena Cassandra Harris zemřela v roce 1991 na rakovinu. ■