Toxický svět jihokorejských celebrit: Moonbin není zdaleka jediný, kdo si sáhl na život. Kdo další zemřel příliš mladý?

Všechny tyto jihokorejské celebrity spojuje stejně smutná věc... Profimedia.cz

Pětadvacetiletý zpěvák, který se proslavil v kapele Astro, podle dosavadních informací spáchal sebevraždu. V zemi prý panuje mezi slavnými až toxické prostředí, kdy je na ně kladen obrovský tlak prostřednictvím sociálních sítí, profesních výkonů, disciplíny a očekávané vizuální dokonalosti. Mnoho tamních hvězd svádí boj se svým duševním zdravím, přičemž mnoho se jich v příliš mladém věku rozhodlo raději dobrovolně opustit tento svět.

V důsledku toho se rozhodl promluvit v roce 2020 tamní popový umělec Amber Liu o tom, jak se od umělců očekává, že budou v bezohledném prostředí popového průmyslu dokonalí. Jižní Korea přitom patří mezi země s největším počtem sebevražd a 95 procent tamních obyvatel tvrdí, že je sužuje stres.

„Říkají vám, co máte dělat, co říkat, co si myslet. Když se přitom lidé dozví, že vyhledáte pomoc, řeknou si: ‚Cože? Proč hledáš pomoc? To je divné.‘ To stigma proti duševnímu zdraví je velmi silné,“ prozradil Amber.

Mezi tamní umělce, kteří si v posledních letech vzali život, patřil například Kim Jonh-hyun. Hlavní zpěvák kapely Shinee se otrávil ve svých sedmadvaceti v roce 2017. Zpěvačka a herečka Sulli byla nalezena mrtvá u sebe doma v říjnu 2019. Bylo jí 25 let, když si vzala život. Jen o pár týdnů později se rozhodla pro stejný čin i její o tři roky starší blízká kamarádka, zpěvačka Goo Hara z kapely Kara. O další týden později si v sedmadvaceti vzal život herec Cha In-Ha.

Vnímání celebrit je v Jižní Koreji jiné než u nás. O posedlosti veřejnosti tamními celebritami vypovídá i tragédie, k níž došlo loni koncem října v Soulu. Během oslav Halloweenu došlo mezi stotisícovým davem k tlačenici, během níž bylo ušlapáno 151 lidí a dalších zhruba 150 jich bylo zraněno. Šílenství způsobila fáma, že se v jednom z tamních klubů nachází nejmenovaná celebrita. ■