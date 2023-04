Zoufalství manželky Justina Biebera Hailey. Srdceryvně popsala nejhorší chvíle svého dospělého života

Hailey Bieber Profimedia.cz

Hailey Bieber (26) si na začátku roku společně se svou kamarádkou Kylie Jenner (27) utahovala z obočí Seleny Gomez (30). Zprvu nenápadný žert na sociální síti způsobil hurikán. Manželka známého zpěváka přišla o spoustu sledujících, a dokonce jí začaly chodit i výhrůžky smrtí. Zato Selena Gomez, bývalá partnerka Justina Biebera (29), získala díky sporu miliony fanoušků. Hněvu lidí nebyl ušetřen dokonce ani sám zpěvák, na kterého pokřikoval během jeho koncertu dav lidí vulgarismy na adresu jeho ženy. Hailey nakonec napsala Seleně Gomez, aby fanoušky uklidnila na svém účtu na sociální síti.

Modelka se dlouho snažila předstírat, že se jí hejty tisíců lidí příliš nedotýkají, a na svůj účet umisťovala své sexy fotky s úsměvem na rtech. Nenávistných komentářů ovšem neubývalo, a tak teď Hailey do příběhu na Instagramu napsala, jak se poslední měsíce skutečně cítila. „Ráda si dělám legraci z toho, jak se cítím, protože někdy je to jednodušší než přiznat, že to mám opravdu těžké. Ale pravdou je, že od začátku roku 2023 prožívám ty nejsmutnější a nejhorší chvíle svého dospělého života a má mysl a mé pocity jsou přinejmenším křehké,“ prozradila modelka, která svým fanouškům napsala i to, že pokud se cítí špatně, rozhodně nejsou sami, a že by se všichni měli mít rádi a být tu jeden pro druhého.

Lidé modelce na její vyjádření odpovídají pod poslední fotkou a kromě milých komentářů se stále objevují i ty nenávistné od sledujících, kteří pro Hailey nemají dobrého slova. Je tak otázkou, jestli se jí vůbec někdy podaří zvrátit nenávist, která vznikla kvůli jednomu nehezkému, ale rozhodně ne život ohrožujícímu vtipu. ■