Tenhle taneček už není pro děti. Britney Spears během svého předvádění tentokrát neuhlídala ňadro

Britney Spears Profimedia.cz

Zpěvačka na pódiu své písně vždy doprovázela tancem a poslední léta se o své umění dělí s fanoušky na sociální síti. Podoba je většinou vždy stejná, Britney se natáčí u sebe doma, oblékne si co nejúspornější oblečení a předvádí své oblíbené kreace. Během posledního tanečku se ale stalo něco, s čímž nejspíš nepočítala. Bílé bolerko už od začátku vystoupení nevypadalo příliš stabilně, zpěvačka si ho dokonce přidržovala rukama. Během pózy, kdy zvedla ruce, volný materiál nevydržel a odhalil jedno z jejích ňader. Vzhledem k tomu, že se jednalo jen o kratší úsek, Britney video klidně umístila na sociální síť a evidentně ji její malý striptýz ani nerozhodil.

Britney si nedávno od svých tanečků dala menší pauzu, teď už jimi své fanoušky opět zásobuje. Ty by ale spíš zajímalo možná to, jak to blondýnka má v současné době se svým manželem Samem Asgharim. Nedávno se objevily zpěvaččiny fotografie, na kterých nemá snubní prsten a na dovolenou do mexického letoviska Cabo odcestovala před pár týdny se svým manažerem Cadem Hudsonem. A ani na nových videích se nezdá, že by zpěvaččin prst kroužek zdobil. Ať je to v jejím soukromí, jak chce, Britney na svých posledních příspěvcích na sociální síti vypadá šťastně. A to je nejspíš to nejdůležitější. ■