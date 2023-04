Dcera Madonny a modelka Neelam Gill zahalily tělo jen do proužků látky. Víc už snad ukázat nemohly

Lourdes Leon a Neelam Gill vyrazily do společnosti. Profimedia.cz

Lourdes Leon se sice vydala i na dráhu zpěvačky po mamince, mnohem častěji ji ale v současné době vídáme na módních přehlídkách známých značek. Pro ty je tahákem nejen to, že je Lourdes ze slavné rodiny, ale také její divokost a to, že se nebojí odhalit a často překvapí svými odvážnými modely. Nezklamala ani na akci Mugler and H&M Global Launch Event, kam oblékla „kočičí“ outfit, sestávající jen z několika spojených pásků látky, zakrývajících opravdu jen to nejnutnější.

Podobně odvážný model ale oblékla i známá indicko-britská modelka Neelam Gill, která se na červeném koberci objevila jen v černém síťovaném body. O prostoru pro fantazii v tomto případě také nemohla být řeč. Paradoxně jeden z nejcudnějších modelů večera předvedla Pamela Anderson (55), která sice také oblékla černou síťovinu, své vnady ale tentokrát zakryla černým sakem. Na to, komu to v New Yorku slušelo nejvíce, se podívejte do naší galerie. ■