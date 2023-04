Slzy kvůli milované přítelkyni a nová kérka! Tenhle odchod ze Survivoru nikdo nečekal

Další hvězda Survivoru už je mimo hru. Foto: TV Nova

Nečekaný konec v Survivoru. Do poslední chvíle nikdo neměl tušení, koho vybere Tomáš Weimann, který získal osobní imunitu, do duelu. Ostatně ani on ne. Názor změnil až pár vteřin před tím, než měl vyřknout verdikt.

Do duelu s Karolínou Krézlovou chtěl poslat Martina Konečného, ale na kmenové radě si uvědomil dle něj neloajálnost Martina Kulhánka, a proto se rozhodl poslat do boje jeho.

Karolína už měla za sebou dva vyhrané duely, pro "Kulhyho" to byla premiéra. A bohužel také konečná v Survivoru. Karolína i potřetí vyhrála a v Survivoru se probojovala mezi nejlepší osmičku.

"Tomáši, nic ti nezazlívám. Fantastický tah. Prohrál jsem si to jen já sám. Je to pro mě zážitek na celý život. Nikdy v životě na vás nezapomenu," řekl při dojemném loučení Martin, který v Survivoru nejhůře zvládal odloučení od své rodiny, konkrétně partnerky Laury, se kterou se dali dohromady v reality show Love Island.

"Prvních čtrnáct dní jsem to bral hrozně špatně. Strašně se mi stýskalo po mé přítelkyni. Šíleně se mi stýskalo. Nečekal jsem, že mě hlava tak pohltí. Šedesát dní myslím jen na ni. Přál jsem si, aby to rychle uteklo. Hrozně se těším, až ji obejmu a budu ve světě, kde mám být," těšil se domů Martin.

Po návratu má v plánu nové tetování. "Tohle byla neskutečná zkušenost, do smrti na to nezapomenu. Byl jsem v Survivoru 62 dní, tak bude určitě nějaká omalovánka, nová kérka. Bude to se mnou na celý život," uzavřel. ■