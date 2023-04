Dcera Pavly Vitázkové upadla do kómatu: Herečka promluvila o závažném onemocnění, se kterým od loňska bojuje

Pavla Vitázková Česká televize

Zdravotní stav starší dcerky se začal zhoršovat loni v létě. Barunka začala hubnout, hodně pila a trpěla únavou. Stav dcery se postupně začal horšit a Pavla si stále myslela, že žízeň a únava je důsledek toho, že je smutná z toho, že dnes už s bývalým manželem dětem oznámili svůj rozchod. Vše vyvrcholilo na začátku školního roku z 5. na 6. září. „Dcera usnula cestou ze školy, která v autě trvala tři minuty,“ popsala herečka. „Přivedla jsem ji za její obvodní lékařkou. Říkala jsem jí tu situaci, která se stala, že jestli to není psychický kolaps, říkala, že by mohl, ale že musíme na pohotovost,“ popsala nyní v pořadu 13. komnata Pavla Vitázková.

„Odjela jsem s ní do dětské nemocnice, přijali nás na pohotovosti, už strašně rychle dýchala a u toho usínala. Doktorka ji zkontrolovala a poslala nás na CRP a jeli jsme domů, do auta už jsem ji musela téměř odnést,“ svěřila se Pavla s tím, že další hodiny se stav holčičky stále zhoršoval. „Vzala jsem si ji k sobě do postele, Dušan byl vedle s Rozárkou v posteli. Ve dvanáct jsem tam měla dítě, které ještě trochu reagovalo a zvládala se usmívat. Volali jsme na pohotovost, ve tři hodiny už nešla probrat, dech byl šílený a byla zpocená. Věděla jsem, že tam je něco špatně a je to o minutách,“ dodala Pavla. Její manžel odvezl dcerku o půl čtvrté ráno do nemocnice.

„Už tam byli doktoři z interny a ti, jak říkají, diabetika, který je v ketoacidózním kómatu, poznají i za rohem. Vykazuje známky zrychleného dechu, je cítit acetonem a je v bezvědomí,“ svěřila se herečka v pořadu, který poběží na České televizi 25. dubna. Barunka onemocněla cukrovkou 1. typu. Upadla do ketoacidózního kómatu a skončila v bezvědomí na JIP. Bojovala o život, ale autoimunitní onemocnění díky veškeré péči lékařů pomalu zvládla. „Byla v bezvědomí dva dny a po těch dvou dnech se začala probírat a já jsem byla šťastná, protože jsem věděla, co jí je, a že už se to řeší,“ prozradila herečka. Cukrovka prvního typu je autoimunitní onemocnění, kdy slinivka neprodukuje inzulín regulující hladinu cukrů v krvi, nejčastěji propuká v pubertě.

Barunka potřebovala změnit stravování a denní režim. Dnes si statečná devítiletá holčička sama píchá inzulín, a to před každým jídlem, několikrát denně. Celá rodina se tomu musela přizpůsobit, ve škole jí pomáhá s aplikací inzulínu paní učitelka. Ač je toto onemocnění zátěží na celý život, Pavla věří, že její disciplinovaná dcera může i s ním žít plnohodnotný život, jen se musí doživotně hlídat a být ke svému zdraví zodpovědná. ■