Vtipná šansoniérka uspěla s klipem pro ztrhané mámy v karanténě. Nyní boduje s písničkou o ženách v přechodu

Jana Rychterová - Klimakterická píseň Video: Jana Rychterová

Zpěvačka Rychterová se ostatně netradičních námětů písní vůbec nebojí. Zpívá například o Argentinci, který předcvičuje zumbu nebo o heteropaternální superfekundaci. Je to odvaha přijít s takovou písní, a zároveň způsob, jak se s něčím nepříjemným vypořádat s nadhledem, a ještě tím pobavit ostatní.

„Jednoho dne jsem se probudila a zjistila, že to na mě sociální sítě vědí. Já si připadala pořád mladá, ale umělou inteligenci neoklameš. Řekla rezolutní ne. Začala mi nabízet podcasty o klimakteriu. Tu o něm mluvila slavná modelka, že to není konec života, jindy mi slavná herečka sdělila, že to není konec světa. A pak už se mi zobrazovaly pouze reklamy na přípravky, které pomáhají klimakterium zvládnout,“ prozradila Super.cz zpěvačka. A šlo to prý ještě dál.

„Nejsem zvyklá o těchto věcech mluvit veřejně, přece jen jsem starší škola a při probírání ženských pochodů jsem trochu nesvá. Jenže pak mi v messengeru přistálo video s písní o menstruaci. Bože, jak já se u toho styděla! Tu ovšem zajásala moje umělecká část a probudil se ve mně autor. Trauma? Výborně, to se musí zpracovat. Popustila jsem tedy uzdu fantazii a vznikla píseň Klimakterická,“ vysvětlila, co ji konkrétně inspirovalo.

A přiznala, že si k písničce hledala cestu. „Pořád se u ní strašně stydím. Ale musím ji zpívat. Zaprvé se tím to moje pnutí rozvolňuje a za druhé se u toho všechny ženské strašně smějí. A to je dobře, protože smíchu není nikdy dost,“ dodala Rychterová, která písničku předvede 1. května v pražské Grébovce na Dermacol Love Day a 15. července na Prima Festu. ■