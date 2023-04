Spadla z vrcholu na dno, skončila v blázinci, teď se vrací: Poznáte kdysi obrovskou hvězdu seriálu O.C.?

Mischa Barton Profimedia.cz

Seriál O.C. z ní udělal hvězdu první velikosti, poté ale přišel pád. Herečka Mischa Barton (37) čelila psychickým potížím a není to tak dávno, co ve velmi špatném stavu z balkonu svého domu „kázala“ o konci světa a prohlašovala se za čarodějnici. Po tomto incidentu skončila na psychiatrii, nebylo to ale poprvé. Ačkoli zůstala herecky aktivní, žádná výraznější role se v její filmografii neobjevila. Nyní dostala novou příležitost v populárním australském seriálu Sousedé.