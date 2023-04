Veronika Žilková řádí na jevišti v latexových minišatech: V sexy modelu sotva udržela ňadra na svém místě

Veronika Žilková Super.cz

Své super štíhlé tělo dá na odiv také v pořádně sexy modelu. A vedle kolegů Lukáše Pavláska, Tomáše Matonohy nebo Milana Peroutky se objeví v latexovém oblečku, ve kterém jen sotva uhlídala své vnady. „Byly to náročné zkoušení a pro mě to byl nový druh divadla. A ano ženy slouží mužům, takže diktátor jich musí mít víc od maminky, přes sekretářku a chůvu až po fanynku, prostě co my ženy zažíváme. Do roztrhání těla jsem sloužila Lukáši Pavláskovi,“ dodala na jevišti Veronika Žilková. ■