Hokejová legenda Jaroslav Nedvěd: Kdo bude podle něj patřit na Mistrovství světa k favoritům?

Jaroslav Nedvěd Foto: Soukromý archiv Jaroslava Nedvěda

Už v pátek 12. května hrají Češi v Rize první zápas na Mistrovství světa v hokeji, a bude se dokonce jednat o úvodní zápas skupiny B. Skupina A v ten samý čas začíná v Helsinkách, kam se MS v ledním hokeji po roce vrací poté, co mezinárodní federace ledního hokeje odňala konání šampionátu Rusku. Loni jsme si z Helsinek odvezli bronz. Budeme letos minimálně stejně úspěšní? Jak to vidí liberecký rodák a bývalý vrcholový hokejista Jaroslav Nedvěd?

V Rize hrajeme hned úvodní zápas proti Slovensku. Myslíte si, že je to na začátek dobrý soupeř?

Já myslím, že ano, protože kdybychom měli na úvod třeba Kazachstán nebo někoho podobného, tak si tým nasadí laťku nízko. Já myslím, že Slováci jsou hodně kvalitní soupeř, takže budeme muset od prvního zápasu hrát na sto procent. To nás může posunout na vyšší level hned od začátku, a ne že to bude trvat tři čtyři zápasy jako třeba loni, kdy se mužstvo chvíli hledalo. Ale loni museli zatáhnout i ty největší hvězdy, což se povedlo, když Pastrňák potom, co se rozstřílel, vytáhl mužstvo až k medailím. Čili já si myslím, že ten úvodní zápas ze Slováky by nás mohl nastartovat hned od začátku. Důležití budou střelci a samozřejmě pokud možno vítězství.

V sedmdesátých a osmdesátých letech, když jsme dostali na MS slabšího soupeře, například Němce nebo Švýcary, tak bylo jasné, že vyhrajeme a ještě k tomu s velkým rozdílem v počtu branek. Teď jsou všechny týmy vyrovnané. Čím to je?

Z hokeje se stal sice ne úplně globální, ale určitě celoevropský sport. Třeba zrovna v případě Německa býval hokej okrajovou záležitostí, u nich se hrál fotbal a basket. A jak hokej rostl na významu, tak začali víc a líp pracovat s mládeží, stejně jako Švýcaři, Slovinci, Francouzi, Rakušané… Rakousko má dneska výborné akademie v Salcburku, které mají velké sponzory, takže se u nich nastartovala už před desetiletími výchova dětí a mládeže a teď sklízejí ovoce a mají taky kvalitní hráče. Dneska se nedá vůbec říct, kdo je vlastně nejsilnější. Samozřejmě v topce je Kanada, Švédsko, Finsko, my jsme pořád taková ta silnější čtyřka pětka, ale za námi už se to extrémně dotáhlo a můžou tam být překvapivá vítězství. Teď záleží hlavně na gólech a momentální formě mužstva.

Občas slýchám názor, že Češi už nejsou to, co bývali, že naše úroveň šla dolů. Souhlasíte s tím?

S tím teda nesouhlasím! Tím, jak se v hokeji pořád pohybuju, tak vidím, jaké máme špičkové hráče. Mohu teď zmínit třeba Davida Pastrňáka nebo máme v NHL asi sedm brankářů, naše brankářská škola je věhlasná. Akorát prostě nejsme tak lidnatý národ, abychom produkovali tolik super hráčů, jako má Kanada nebo Rusko. Pořád si ale myslím, že dokážeme vychovávat kvalitní hráče a jsme konkurenceschopní. Stále jsme na špičce. Je pravda, že po Naganu došlo k jakémusi uspokojení, že jsme měli pocit, že víme, jak na to, a že máme patent na rozum. Trochu se polevilo, ale to je už dávno a od té doby se toho spoustu udělalo. Jsem přesvědčený, že došlo k restartu a s mládeží se dnes pracuje na světové úrovni.

Momentálně ještě neznáme finální soupisku, ale kdo by podle vás neměl na ledě chybět?

Nevidím trenérovi do hlavy, tak nevím, koho Kari Jalonen má jasného na soupisce. Ten kádr je vždycky na začátku hodně široký, ale za sebe si myslím, že by měl určitě jet Filip Chlapík, Jirka Smejkal a David Tomášek.

Zmínil jste českou brankářskou školu. Kdo je podle vás naše jednička?

Jednička do branky? To je těžký, tam jsou minimálně tři kluci, kteří chytají výborně. Já bych jako jedničku vzal Karla Vejmelku. To je můj favorit. Mně se líbí jeho styl – to, jak chytá.

Dokážete třeba odhadnout, kdo se dostane mezi čtyři nejlepší týmy?

Ještě úplně neznáme finální sestavy. Nevíme, kdy kdo přijede z NHL, takže teď je to těžké. Ale obecně silná bude Kanada, Finové hrajou doma, takže budou stoprocentně chtít úspěch, Švédové jsou v hokeji silní, takže za mě Finsko, Kanada, Švédsko a my. U nás záleží, jak se bude dařit, jaká bude aktuální forma. Věřím, že po loňském úspěchu, kdy jsme se dočkali medaile po deseti letech, na to budeme chtít navázat.

Letos budou opět chybět Rusové a Bělorusové. Jak se na to díváte vy?

S tím stoprocentně souhlasím. Pokud bude trvat situace, která nyní je, tak za mě se rozhodně nemůžou zúčastňovat.

Myslíte, že jejich absencí utrpí celková úroveň šampionátu?

Tak určitě je to škoda, protože po sportovní stránce jsou Rusové špička. Vždycky dovedou zamíchat kartami a je to i krásný pocit, když člověk ty Rusy porazí. Odjakživa byla konkurence s nimi velká, takže když se povede je porazit, tak je to velký zážitek. Takže po sportovní stránce je to ochuzení pro fanoušky, že tam nejsou všichni ti nejlepší hokejisti, ale po té politické stránce je jejich účast nepřípustná.

Jaroslav Nedvěd

Starší bratr hokejisty Petra Nedvěda se narodil v roce 1969 v Liberci, kde také na sebe upozornil v dresu juniorky tehdejšího TJ Stadion. Po vojně a ročním působení v druholigovém áčku Liberce se přesunul do Sparty, která těsně předtím vyhrála titul. První Nedvědovo sparťanské angažmá trvalo rok, pak tehdy dvaadvacetiletý bek zamířil na dva roky do Olomouce. V létě 1993 se přesunul do amerického státu Ohio, konkrétně do týmu Cincinnati Cyclones, hrajícího IHL. Zámořské angažmá trvalo rok, po návratu do Čech nastoupil znovu do Sparty. Za čtyři roky v jejím dresu nastřílel osmatřicet branek a nasbíral devětaosmdesát přihrávek!

V létě 1998 se upsal Jaroslav Nedvěd Rytířům z Hämeenlinny. Na severu Evropy strávil rok. Vrátil se znovu do Sparty a na jaře 2002 s ní získal extraligový pohár. O rok později ze Sparty odešel do rodného Liberce, který v té době už hrál extraligu. Z Liberce putoval do Slovanu Bratislava. Slovensko po krátkém ruském angažmá vyměnil za Asii a nastoupil na led korejského klubu Anyang Halla Winia, kde si během dvou let připsal osmdesát bodů.

Od roku 2007 už hrál jenom v Evropě – nejdřív opět ve Spartě, ale brzy podepsal smlouvu ve francouzském Rouenu. Holešovický klub však projevil o zkušeného beka zájem, a tak se Nedvěd ze smlouvy vyvázal a vrátil se do Sparty. Ve Spartě také po skončení aktivní kariéry působil jako asistent trenéra. V současné době působí jako hlavní trenér A-týmu HC Letci Letňany.

