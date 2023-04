Josef Kůrka v Survivoru vrazil kudlu do zad své největší parťačce! Takhle Karolína Krézlová reagovala

Krézlová je zklamaná z Pepovy zrady. TV Nova

Bývalý Muž roku vyhrál individuální imunitu a k té byla přiřazena ještě odměna. Mohl si sám vybrat jednoho člověka, který s ním vyrazí na zážitkový den zahrnující i dva hamburgery, hranolky a sklenici Coca Coly.

Karolína měla jasno, že si Pepa vybere ji. To se ale spletla. Kůrka zvolil Andreu Bezděkovou (28). Prý za to, že ho mohla poslat před sloučením do duelu, ale neudělala to. Krézlové se to ale pořádně dotklo.

"Nic proti Andy osobně, ale Pepa vezme někoho, koho celou dobu píše. Já nechápu jeho herní krok, proč mě na tu odměnu nevzal a proč vzal Andreu," byla v šoku Krézlová.

"Hodně jsem po souboji dnes zadržovala slzy. Mám striktně rozdělené, co je přátelství a emoce a co je hra a můj největší parťák od začátku, pro kterého jsem tady hodně udělala a zachránila jsem mu zadek, vzal z nějakého důvodu Andrejku," řekla smutně herečka.

Kůrka ji velmi zklamal. "Já jsem měla jasné, že pro něj v případě finále budu hlasovat, aby vyhrál. Teď už si nejsem jistá, že tohle odhodlání v plné míře mám," uzavřela. ■