Největší bizár Survivoru: Nejlepší desítka se kvůli boji o 2,5 miliónu válela v bahně

Survivor 2023: Finalisté se rochnili v bahně. TV Nova

Takový souboj tady ještě nebyl. V Survivoru jde do tuhého a individuální imunita znamená klid alespoň na týden. Nejlepší desítka nejtěžší reality show světa je ochotná pro záchranu udělat doslova cokoli. A to znamená klidně se od hlavy až k patě válet v nechutném bahně.

Poslední boj o imunitu se nesl ve znamení válení v bahně. Finalisté ho na těle museli v co největším množství dopravit do pár metrů vzdáleného vědra. Ten, jehož nádoba bude nejtěžší, vyhrává. Od začátku bylo jasné, že největší šanci bude mít bývalý Muž roku Josef Kůrka, a to především díky výšce a mohutné postavě.

A předpovědi se vyplnily. Kůrka do džběru dostal o 4 kila bahna více než vítěz Love Islandu Martin Kulhánek, který skončil druhý. Pepa Kůrka si pořádně oddychnul a má jasno, že postoupí mezi nejlepší devítku Survivoru, kde má dál šanci bojovat o pohádkovou výhru. ■