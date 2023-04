Ženský klan se opět rozrostl: Další ze sester Mátlových Markéta porodila opět holčičku. Má jméno jako z telenovely

Markéta Fassati rozená Mátlová porodila druhou dceru. Michaela Feuereislová

První dcera Marina, kterou má operní pěvkyně s manželem tenisovým trenérem Martinem Fassatim, se narodila před čtyřmi lety. Nyní Markéta porodila druhou holčičku. A rodiče se opět rozhodli pro křestní jméno začínající písmenem M.

Druhou dceru pojmenovali Manuela, což je tak trochu jako z latinskoamerické telenovely. Ale s příjmením, které díky tatínkovi nese, docela ladí. Zda se manželé rozhodnou pokoušet štěstí a zkusí to ještě do třetice, zda to neklapne a nenarodí se kluk, je zatím ve hvězdách. ■