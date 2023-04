Tuhle kočku budete chtít poznat víc: Jestli jste zrovna nemrkli, mohli jste krásnou plavovlásku vidět v pohádce Tři bratři

Nina Horáková je jednou z nejkrásnějších mladých českých hereček. Super.cz

Je jednou z nejkrásnějších mladých českých hereček. Bohužel pro televizní diváky se ale půvabná plavovláska Nina Horáková soustředila na divadelní prkna a v televizi jsme ji mohli zaznamenat jen v pár roličkách, a to navíc jen pokud jsme se hodně soustředili.

Když jsme se potkali na tiskové konferenci k obnovené premiéře muzikálu Srdcový král, v němž se bude v hlavní roli alternovat s Michaelou Tomešovou (31), zajímalo nás například to, zda jsme omylem nemrkli při sledování známé pohádky Tři bratři, když je účinkování v tomto filmu Jana Svěráka uvedeno v její filmografii.

"Byla jsem tam vyloženě jen ve sboru, byla to taková výpomoc kamarádce, choreografce Janě Hanušové, která potřebovala, abych v hospodě zatančila polku. Tak jsem se ráda zúčastnila, protože to byl fajn strávený den," vysvětlila.

"Kamery by mě lákaly, ale v posledních letech mě hodně zaměstnávalo hlavně divadlo. Mám stálé angažmá v Městských divadlech pražských, kde jsem moc spokojená a mám tam krásné velké role. Teď je to v divadle trochu klidnější, tak by možná byl čas třeba i na nějaký ten seriál, ale divadla bych se určitě nevzdala," upřesnila Nina, která má pro případné nápadníky špatnou zprávu. Je šťastně zadaná. ■