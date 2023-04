Je horkým adeptem do Love Islandu: Po návratu ze Survivoru je o svalnatého fešáka rvačka

Matěj Quitt je po návratu ze Survivoru zahrnován přízní slečen Super.cz

"Plácl jsem, že bych to eventuálně zkusil a všichni se toho chytli. Ale na druhou stranu, proč do toho nejít," míní Matty. "A s přítelkyní jsme měli delší dobu krizi, poslední kapkou bylo moje účinkování v seriálu Praha: Den a noc, kde jsem měl roli svůdníka a hajzlíka. Kdybych byl na jejím místě, tak se mi na to taky špatně kouká. Jedno vedlo k druhému a naše cesty se rozdělily. Pak jsem se přihlásil do Survivoru," vysvětloval a v našem videu se rozpovídal i tom, že role se mu hrála opravdu dobře.

Na nezájem slečen si Matty nemůže po návratu stěžovat, ostatně je velmi pohledný muž. "Píší mi, zvou mě na rande, ale zatím to ignoruju. Spíš se soustředím na sebe, vracím se zase do práce v koupelnovém studiu, chci víc rozjet Instagram a spolupráce. Využít to, co jsem zažil a otevřít nějaké nové dveře. Když by přišla i nějaká herecká role, skočil bych po ní," uzavřel. ■