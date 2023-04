Stop zotročeným chodidlům!

Módní průmysl nám vštípil myšlenku, že elegantní boty musí být špičaté a ideálně na podpatku. To je přitom zcela v rozporu s funkcí i tvarem lidského chodidla Foto: VIVOBAREFOOT

Proč ignorujeme tvar a funkci našich chodidel? Je to neuvěřitelné, ale v 21. století uzavíráme svá chodidla do úzkých, neforemných bot na podpatku, které ničí naše chodidla a celý pohybový aparát. Dokonce to považujeme za vrchol luxusu a status společenského postavení. Proč to děláme, když jsou takové boty vrcholně nepohodlné a pokaždé se těšíme, až je doma vyzujeme? Činíme tak ve jménu módy.